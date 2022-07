Bélgica chama por Fábio Silva: Anderlecht quer empréstimo do avançado

Avançado português não deverá ficar no plantel às ordens de Bruno Lage e negoceia a mudança para o campeonato belga, por empréstimo dos Wolves.

Fábio Silva tem em cima da mesa a possibilidade deixar o Wolverhampton com destino ao Anderlecht, que tenta o empréstimo do avançado até ao final da temporada e compromete-se a pagar a totalidade do seu salário.

A intenção foi noticiada pelo jornalista Pedro Sepúlveda, mas fonte do clube inglês garantiu a O JOGO que a operação, conduzida pela empresa STV, do agente Carlos Oliveira, ainda não está fechada.

O português, de 19 anos, trocou o FC Porto pelos Wolves há duas temporadas. Nos dois anos em Inglaterra fez 62 jogos, marcou quatro golos e fez três assistências pela equipa principal dos ingleses.

Fábio Silva tem contrato com o Wolverhampton até 2025.

O Anderlecht terminou o campeonato no terceiro lugar, em 2021/22, e qualificou-se para a terceira pré-eliminatória da Conference League.