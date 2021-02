Fábio Martins denuncia ato de racismo na Arábia Saudita

Fábio Martins denunciou ato de racismo por parte de um elemento do staff da equipa adversária.

Fábio Martins, jogador do Braga que está emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, comentou esta segunda-feira a vitória da equipa e denunciou atos de racismo.

"Atos de racismo não podem ser normalizados no futebol, nem na vida. Muito menos quando esses atos vêm de um elemento do staff da equipa adversária que, por acaso, também foi jogador, para com um jogador da nossa equipa", escreveu Fábio Martins nas redes sociais.

"No futebol e na vida, mais do que saber ganhar, há que saber quando o adversário é melhor do que nós, há que saber perder. Que este tipo de episódios não se repitam, para o bem do futebol", finalizou.