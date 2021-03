Fábio Fortes muda-se para o Barém e vai representar o Busaiteen

Fábio Fortes foi apresentado como reforço do Hermannstadt no início da época

Avançado português deixou temporariamente a Roménia e vai atuar no país do Médio Oriente até ao final da temporada

O avançado Fábio Fortes reforçou a equipa do Busaiteen, clube do principal escalão do Barém , anunciou, este sábado, a empresa encarregue da gestão da carreira do jogador português, com uma publicação na rede social Facebook.

O experiente dianteiro, que começou a época ao serviço do Hermannstadt, emblema primodivisionário da Roménia, no qual marcou apenas um golo em 13 jogos, atuará no país do Médio Oriente até ao fim da temporada. Será a segunda experiência do futebolista no estrangeiro.

Antes de deixar Portugal, Fábio Fortes, formado no Sporting e no Real Massamá, representou, por ordem cronológica, o Trofense, V. Guimarães B, Santa Maria, Lusitano Vildemoinhos, Benfica e Castelo, Penafiel e, por fim, Arouca, clube pelo qual demonstrou maior pontaria: 27 golos em 62 jogos.