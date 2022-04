Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Fábio Carvalho, que estava em final de contrato com o Fulham, equipa treinada pelo português Marco Silva, será jogador do Liverpool em 2022/23

Autor de época vistosa no Championship, indiscutível no Fulham, Fábio Carvalho reforçará, em 2022/23, o colosso Liverpool, sob orientação de Jurgen Klopp, que assumiu que a capacidade do médio português não poderia passar impercetível.

"Claro, conhecemos obviamente. Teria um grande problema de visão se não o conhecesse. Ainda não há nada a dizer sobre ele, mas é um grande talento", afirmou, em jeito lacónico, o técnico alemão dos reds, à Eleven Sports.

Anteriormente, Klopp, quando questionado sobre o médio de 19 anos, dissera, nom mesmo tom de admiração, que "seria uma loucura se não estivéssemos" interessados em contrata-lo e que o internacional sub-21 português tem "um conjunto de recursos e o caráter" para ser bem sucedido profissionalmente.

Fábio Carvalho, que estava em final de contrato com o Fulham, equipa treinada Marco Silva, reforçará Liverpool a partir da próxima época, a troco de mais de 6 milhões de euros, num negócio confirmado no último período de mercado.

Em 34 jogos pelo Fulham, Fábio Carvalho apontou 10 golos e sete assistências.