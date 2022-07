Fábio Carvalho quer esquecer goleada: "No próximo vou marcar!"

Fotografia: Site oficial do Liverpool

Fábio Carvalho, mais um português no Liverpool

Médio português de 19 anos estreou-se pelo Liverpool na derrota por 4-0 perante o Manchester United

Fábio Carvalho estreou-se pelo Liverpool com um resultado desapontante, uma derrota por 4-0 às mãos do Manchester United, em amigável disputado na Tailândia. O médio português disse ao canal oficial dos reds que "não foi agradável", mas prometeu melhor sorte - e um golo - no próximo amigável de pré-temporada.

"Não foi agradável. Temos uma mentalidade ganhadora que começa nos treinos e queremos ganhar. Hoje foi agridoce para mim, porque não é bom ser derrotado, sobretudo desta forma contra o United. Vamos assegurar-nos de corrigir os nossos erros. No próximo jogo vou marcar de certeza, é a mentalidade que temos de ter. Todos foram fantásticos comigo e estou muito agradecido. Parecemos uma grande familia", comentou o médio português de 19 anos.

Uma temporada completa no Fulham, com 38 jogos, 11 golos e oito assistências, bastou para o jovem luso convencer Jurgen Klopp a apostar na sua contratação. E o alemão já revelou estar encantado com o talento de Fábio Carvalho.