Fábio Carvalho quebra o silêncio sobre possível mudança para o Liverpool

Ajudou o Fulham a regressar à Premier League.

A imprensa inglesa dá como certa a mudança de Fábio Carvalho para o Liverpool na próxima temporada e o internacional sub-21 português não esconde que é praticamente impossível ficar alheio ao mercado. Depois de ter ajudado o Fulham a regressar à Premier League, com Marco Silva como treinador, o jovem médio de 19 anos quebrou o silêncio sobre o tema.

"Tento que isso não me afete, mas sou humano. Claro que estou a par dessas histórias e penso que tenha ficado um pouco afetado", admitiu, citado pelo "Liverpool Echo".

"O que posso dizer é que estou determinado em continuar a ajudar o Fulham. Qualquer que seja o sítio em que entre com a camisola do Fulham, eu irei dar tudo, aconteça o que acontecer. O meu foco é aqui e agora", assegurou.

O jogador tem dado nas vistas ao serviço do Fulham, onde leva dez golos marcados e sete assistências em 34 jogos. As excelentes exibições originaram a cobiça do Liverpool e a mudança não se concretizou em janeiro devido a um atraso no processo. A imprensa inglesa assegura, todavia, que Fábio não foge aos "reds" na próxima temporada.