Fábio Carvalho, jogador nascido em Portugal que esteve na agenda do Liverpool no mercado de inverno, fez o 1-0 para o Fulham, de Marco Silva, em casa do Manchester City, em jogo da Taça de Inglaterra. Gundogan (6') e Stones (13') responderam de imediato e fizeram a reviravolta no marcador (2-1). Mahrez, na segunda parte, fez o 3-1 de penálti e pouco depois fixou o resultado final em 4-1.