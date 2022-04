Fábio Carvalho já terá acordo para ser jogador do Liverpool

Negócio falhou no mercado de janeiro, mas vai concretizar-se agora: o português Fábio Carvalho vai ser jogador do Liverpool.

O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, garantiu esta quinta-feira que Fábio Carvalho vai ser jogador do Liverpool. Os reds vão pagar cinco milhões de euros (mais 2,7 ME em objetivos) ao Fulham pelo jogador que, recentemente, se estreou pela seleção de sub-21 de Portugal.

O médio, que também representou as seleções jovens de Inglaterra, vai assinar até 2027 e já realizou os exames médicos, garante o jornalista italiano. O negócio será oficializado em maio.

Em 21 jogos pelo Fulham esta época, Fábio Carvalho, de 19 anos, assinou oito golos, sendo um dos destaques do Championship.