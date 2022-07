Fábio Carvalho vai estrear-se pelo Liverpool: veja o primeiro onze da pré-temporada

No encontro com o Manchester United, Jurgen Klopp vai dar lugar no onze ao internacional sub-21 por Portugal. Darwin começa no banco, mas também deve ter direito a minutos

O Liverpool vai abrir a pré temporada de 2022 com um autêntico clássico do futebol inglês, defrontando o Manchester United. Fábio Carvalho, internacional sub-21 por Portugal e reforço dos reds, vai estrear-se, e logo a titular.

O antigo jogador do Fulham faz parte do onze, ao contrário de Darwin Núñez, que começa no banco, mas que deve ter direito a minutos, de acordo com o que prometeu Jurgen Klopp em declarações aos jornalistas.