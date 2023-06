"Fábio Carvalho? Espero que fique no Liverpool, tem muito talento"

Palavras de Alisson, guarda-redes dos reds, após a derrota do Brasil frente ao Senegal, em Alvalade.

Ao fim de uma época de estreia em Anfield com pouca utilização - 730 minutos divididos por 21 jogos - Fábio Carvalho tem sido apontado pela imprensa inglesa a uma saída do Liverpool, mas Alisson admitiu que gostaria que o jovem criativo português, de 20 anos, permanecesse no clube em 2023/24.

"É um futebolista de grande qualidade e a técnica é uma das suas maiores armas. Infelizmente não teve o espaço que queria neste final de época, mas é jovem e pode evoluir. Eu sei que o Fábio vai brilhar, onde quer que ele vá. Por isso espero que na próxima época esteja no Liverpool, porque tem muito talento", afirmou o guarda-redes dos reds, após a derrota do Brasil num particular frente ao Senegal (2-4), em Alvalade.

O internacional português sub-21 reforçou o Liverpool no verão do ano passado, proveniente do Fulham, treinado por Marco Silva, registando três golos na presente temporada, em que os reds fecharam a Premier League na quinta posição, falhando a qualificação para a Champions League.