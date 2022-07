Fábio Carvalho apresentado: "Quando sabes do interesse do Liverpool..."

O jogador português vai usar a camisola 28.

O Liverpool oficializou a contratação do português Fábio Carvalho, ex-jogador do Fulham, na manhã deste sábado.

O internacional sub-21 esteve em destaque na equipa de Marco Silva, ao contribuir para o regresso à Premier League com dez golos e oito assistências, juntando-se agora a Diogo Jota na equipa comandada por Jurgen Klopp.

"É um sentimento maravilhoso estar aqui, num dos maiores clubes do mundo, se é que não se trata do maior. Estou feliz, não vejo a hora de começar. A partir do momento em que sabes do interesse do Liverpool, só há uma coisa na tua mente, que é estar na equipa", afirmou.

"Espero conquistar grandes coisas. Falei com toda a gente, falei com o treinador, e pareceu tudo muito natural. Quando assim é, a decisão torna-se mais fácil", referiu ainda Fábio Carvalho, dono da camisola 28, aos meios oficiais do clube inglês.