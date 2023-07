Fábio Carvalho após saída para o Leipzig: "Não falo muito com Klopp"

Criativo português teve pouca utilização na sua época de estreia no Liverpool e foi emprestado ao Leipzig.

Fábio Carvalho foi emprestado neste mercado pelo Liverpool ao Leipzig, após uma época de estreia em Anfield onde sofreu de pouca utilização - 640 minutos distribuídos por 21 jogos - e revelou esta segunda-feira que mal falou com Jurgen Klopp durante esse período.

Questionado sobre se o treinador alemão lhe deu algum conselho para a sua mudança para a Bundesliga, o jovem médio ofensivo, de 20 anos, revelou que não, admitindo que mal comunicam.

"Eu não falo muito com ele, para dizer a verdade. Ele não me deu nenhum conselho. Eu tenho apenas de aprender à medida em que avanço e, de qualquer forma, sinto que o melhor para mim é amadurecer", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornalista Manuel Veth.

Contratado pelos reds no verão do ano passado ao Fulham, treinado por Marco Silva, Fábio Carvalho marcou três golos na sua época de estreia na Premier League. No Leipzig, que garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões, o internacional sub-21 português terá a companhia de André Silva.