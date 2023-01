Fábio Carvalho ainda não saiu do banco em 2023, mas Klopp garante: "Está tudo bem"

Internacional sub-21 por Portugal não joga desde o encontro com o Manchester City, dois dias antes do Natal. Técnico do Liverpool garante que não há qualquer problema

Utilizado com alguma regularidade na primeira metade da temporada, Fábio Carvalho ainda não saiu do banco do Liverpool no novo ano de 2023. Apesar de convocado, o português não tem merecido a confiança de Klopp, que garante estar tudo bem.

"Não há problemas pessoais. Está tudo bem, não tive qualquer problema com ele. Estamos a trabalhar, ele está a trabalhar e é tudo o que posso dizer", explicou, na antevisão ao encontro com o Wolverhampton, referente à Taça de Inglaterra.