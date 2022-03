Fábio Carvalho: a estreia pelos sub-21, o golo e um grande salto na próxima época

Ingleses dão como certa a mudança para o Liverpool. Uma transferência, aliás, que esteve para acontecer no passado mês de janeiro.

Fábio Carvalho vive um grande momento da ainda curta carreira. O médio de 19 anos estreou-se com a camisola da seleção portuguesa de sub-21 contra a Islândia e ontem, terça-feira, marcou no triunfo por 4-0 na Grécia, jogos de apuramento para o Europeu da categoria.

O jogador tem dado nas vistas ao serviço do Fulham, clube do segundo escalão inglês orientado por Marco Silva, onde leva oito golos marcados e seis assistências em 29 jogos. As excelentes exibições originaram a cobiça do Liverpool e a mudança não se concretizou em janeiro devido a um atraso no processo. Mas foi apenas um adiar: a imprensa inglesa assegura que Fábio não foge aos "reds" na próxima temporada.

Em Espanha a informação não passou ao lado, com o jornal "As" a referir que o clube inglês se adiantou ao Real Madrid, outro clube associado ao agora internacional jovem português.

"Vamos ver. Obviamente ainda estamos interessados, seria uma loucura se não estivéssemos. Não está nas nossas mãos. O processo atrasou-se e não deu certo antes do fecho do mercado. Veremos o que acontece", afirmou Klopp no início do mês de fevereiro.

Fábio Carvalho mudou-se para Inglaterra em 2013, após três anos na formação do Benfica. Em 2015, ingressou no Fulham e, atualmente, representa a equipa principal, sob orientação de Marco Silva, pela segunda época seguida.