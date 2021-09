Exigência do empresário terá "congelado" a renovação de Bruno Fernandes

Miguel Pinho terá exigido uma cláusula de rescisão no novo contrato.

Bruno Fernandes é uma das figuras em destaque do Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, tendo contrato até 2025, mas os "red devils" estão disponíveis para renovar e melhorar o contrato do jogador português. No entanto, as negociações para a extensão do contrato parecem ter encontrado um pequeno entrave, de acordo com a Imprensa britânica.

Segundo as mesmas informações, uma exigência do empresário Miguel Pinho terá feito abrandar as conversações. O agente do jogador terá, diz o "Mirror", exigido que o novo contrato tenha uma cláusula de rescisão, algo que raramente acontece em Inglaterra e que, portanto, foi rejeitado pelo clube de Manchester.

Os "red devils" estarão dispostos a oferecer a Bruno Fernandes, de acordo com o The Sun, um salário de cerca de 350 mil euros por semana, algo como 18 milhões de euros por época.