Exibição de João Félix arrasada: "Complicou a Jorge Mendes e Atlético a saída"

Espanhóis não ficaram convencidos com exibição do internacional português. Numa altura em que se fala de saída, jogador voltou a ser titular e a merecer confiança de Simeone, numa partida que o Barcelona venceu, por 0-1

A exibição de João Félix no Atlético de Madrid-Barcelona, que os colchoneros perderam por 0-1, não agradou à imprensa espanhola. O português, segundo os jornais do país vizinho, desperdiçou a oportunidade.

"O português estava a jogar o seu jogo particular, no qual podia revalorizar-se, convencer o Manchester United e o Arsenal e mostrar ao mundo, ainda mais com o Barcelona, que El Cholo está errado a seu respeito. Contudo, os seus 73 minutos apenas complicaram a operação de saída de Jorge Mendes e do Atlético de Madrid. Vejamos que argumentos o agente põe em cima da mesa", escreveu a Marca.

O Mundo Deportivo falou de uma exibição em que o português apenas "tentou" e o AS destacou o facto de Félix não ter estado muito em jogo: "apareceu muito pouco na partida".