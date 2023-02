"Exausto, indiferente e distraído": a descrição italiana do estado de Rafael Leão

O avançado português baixou os níveis desde que regressou do Mundial'2022 e, numa altura em que o Milan atravessa uma crise de resultados, começou os últimos dois jogos no banco de suplentes.

Desde a paragem para a realização do Mundial'2022, o Milan tem estado numa forma irreconhecível - não vence há mais de um mês e soma quatro derrotas consecutivas em todas as competições, incluindo três goleadas, tendo perdido a Supertaça para o Inter (0-3) e sido eliminado pelo Torino nos oitavos de final da Taça de Itália (0-1 após prolongamento).

Uma das grandes vítimas da forma negativa dos rossoneri é Rafael Leão, que perdeu a condição de titular nas últimas duas derrotas contra a Sassuolo (2-5) e Inter (0-1) e, de acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, tem-se apresentado "exausto" em campo e "indiferente e distraído" mentalmente.

Essa perda de energia terá sido mesmo causada pelo Mundial'2022, com o treinador Stefano Pioli a ter garantido que o avançado português deverá continuar no banco para os próximos jogos.

"Porque joguei em 3x5x2 e deixei Rafael Leão no banco? Porque precisava de mais gente no meio-campo. Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos! Rafael Leão tem imenso potencial, mas precisa de estar mais ativo ao longo do jogo", atirou, após a partida contra o grande rival milanês.

Quanto ao aspeto mental, para além de parecer por vezes desinteressado em campo, outro fator que não tem agradado aos dirigentes do Milan diz respeito às negociações com vista à renovação do contrato de Leão, que estarão estagnadas desde o início do mês passado.

Segundo a mesma fonte, o avançado português, cujo vínculo atual expira em 2024, terá recusado uma proposta de renovação do Milan que incluía um salário anual de 6,5 milhões de euros, exigindo que o campeão italiano cubra os cerca de 19 milhões de euros correspondentes à sua dívida com o Sporting.

Outra exigência do jogador terá sido uma redução para metade da sua atual cláusula de rescisão - 150 milhões de euros -, informação que já foi desmentida por Ted Dimvula, advogado de Leão, em janeiro.

Na presente temporada, Leão soma nove golos e sete assistências em 28 partidas disputadas pelo Milan, atual sexto classificado da Serie A.