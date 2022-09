Ex-Sporting reencontra Jorge Jesus: "Já tinha saudades do professor"

Merih Demiral recebeu dispensa da seleção turca e foi jantar a um restaurante com o técnico português.

Merih Demiral, internacional turco que coincidiu com Jorge Jesus no Sporting, jantou com o técnico do Fenerbahçe após ter recebido dispensa da seleção.

O central, de 24 anos, que representa atualmente os italianos da Atalanta, passou pela academia leonina entre 2016 e 2018 e chegou a ser utilizado uma única vez por Jorge Jesus, na temporada 2017/18.

"Muitos anos depois já tinha saudades do professor. Foi muito bom para mim", escreveu Demiral no Instagram, numa publicação complementada com uma foto de ambos num restaurante.

Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük ❤️ pic.twitter.com/uECF90IugI - Merih Demiral (@Merihdemiral) September 24, 2022