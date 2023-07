Ex-Sporting João Virgínia renova contrato com o Everton

Guarda-redes português prolonga a ligação ao clube inglês até junho de 2025.

O Everton anunciou este domingo a renovação de contrato do guarda-redes João Virgínia, que agora fica ligado aos toffees até junho de 2025.

Na época passada, o guardião português, de 25 anos, foi emprestado ao Cambuur, da I Liga dos Países Baixos. Em 2021/22 representou o Sporting, também por empréstimo.

"Estou muito feliz por estar no Everton é um momento fantástico para mim e para a minha família assinar este novo contrato. É bom estar de volta à Finch Farm e estou entusiasmado pela nova época. Muito mudou desde que saí por empréstimo na época passada. Há novos jogadores, um novo treinador, por isso será um novo começo para mim. Sair e jogar um outro futebol, em novos países, novas culturas e novos balneários, faz-nos crescer bastante. Como guarda-redes, precisamos disso. Quero jogar mais e mais. Obviamente que num clube grande como o Everton é um grande passo, mas eu quero esse desafio. O grupo de guarda-redes é bastante bom e temos experiência com o [Jordan] Pickford e o [Andy] Lonergan. Estou entusiasmado por trabalhar com eles", afirmou.