Ex-Sporting deixa o Légia Varsóvia e junta-se a Miguel Vítor em Israel

André Martins é reforço do Hapoel Beer Sheva

André Martins é reforço do Hapoel Beer Sheva.

André Martins, antigo médio do Sporting, deixou os polacos do Légia Varsóvia para se juntar a Miguel Vítor nos israelitas do Hapoel Beer Sheva, tendo assinado um contrato válido por temporada e meia.

"Estou feliz por assinar pelo Hapoel Beer Sheva. Ouvi coisas boas sobre o clube, as suas conquistas nos últimos anos e, claro, os adeptos incríveis. Espero que juntos continuemos a fazer grandes coisas. Estou ansioso para entrar em campo e conhecer os adeptos", afirmou o internacional português.

"Congratulo o André Martins por se juntar ao clube. Temos muitos desafios pela frente num futuro próximo e o André traz consigo qualidade e experiência que nos ajudarão a enfrentá-los", disse, por seu lado, o diretor geral Guy Primor.