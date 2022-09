Ex-São Paulo critica Abel: "Choras para c******, eu empresto-te as três taças do Mundial"

Antigo jogador do São Paulo, e um ídolo no clube paulista, criticou Abel Ferreira, que disse as decisões dos árbitros eram sempre contra o Palmeiras, no jogo de domingo contra o Santos.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, recebeu ordem de expulsão no jogo contra o Santos, que o Verdão venceu por 1-0, e teceu duras críticas à equipa de arbitragem da partida. "Vão-se f... mesmo. Vocês são uma vergonha, tudo contra nós, c...", atirou.

Já esta segunda-feira, através de um comentário na rede social Instagram, Aloísio Chulapa, antigo futebolista do São Paulo, criticou o comportamento do técnico português.

"Choras para c****** Em todos os jogos dizes 'é tudo contra a gente'. Se quiseres, eu empresto-te as três taças do Mundial [de Clubes], sentes o cheirinho e depois devolves. Pára de chorar, respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita os adeptos brasileiro... Eu respeito-te, és bom treinador, mas nunca vais chegar aos pés do treinador brasileiro. Ser treinador de equipa com investimento grande é fácil. Vai treinar equipas sem condições para veres se és bom. Com toda a humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem mundial", escreveu o brasileiro, um ídolo no emblema de São Paulo.

Aloísio Chulapa, de 47 anos, foi avançado do tricolor paulista entre 2005 e 2008. Passou também pelo PSG, pelo Saint-Étienne e pelo Rubin Kazan, entre outros clubes brasileiros.