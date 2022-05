Ex-presidente do Flamengo favorável ao regresso de Jorge Jesus: "Oxalá"

Segundo a imprensa brasileira Jorge Jesus esteve em casa do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, a assistir ao empate do Fla com o Talleres na Taça dos Libertadores

A imprensa brasileira revela esta quinta-feira que Jorge Jesus esteve em casa do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, a assistir ao empate do Fla com o Talleres na Taça dos Libertadores. Foi aí que o treinador português terá dado a entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, dando conta do desejo de regressar muito em breve ao comando técnico da equipa carioca.

Questionaodo pelo portal brasileiro Lance, o ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, não escondeu o desejo de voltar a ver Jesus como trenador da equipa que por estes dias tem como técnico o também português Paulo Sousa.

"Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito aos nossos adeptos, que o sentimento é recíproco. Ocalá que esse reencontro, um dia, ocorra", afirmou.