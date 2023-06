Ex-internacionais nigerianos protestaram contra votação popular para decidir futuro de Peseiro

Apesar de ter contrato até 30 de janeiro e, até, salários em atraso, José Peseiro será submetido a uma votação popular por via telefónica cuja motivação será a crise financeira da federação: as chamadas serão pagas!

José Peseiro nunca foi um nome consensual na Nigéria. O apuramento para a CAN foi conseguido, mas apresenta um saldo negativo no total dos 12 jogos, com cinco vitórias e sete derrotas (uma das quais contra Portugal, por 4-0, em novembro passado).

Pois bem, com, provavelmente, o mais estranho método do Mundo para determinar se um treinador se mantém no cargo, a federação da Nigéria vai dar aos adeptos o poder de decidirem se o treinador português continua como selecionador nacional e se disputa a fase final da Taça de África das Nações (CAN), em janeiro de 2024, para a qual apurou as Super Águias. Com contrato até 30 de janeiro, precisamente para abranger a competição continental, o técnico português ver-se-á agora submetido a uma espécie de "tribunal popular", de onde poderá sair - ou não - um voto de confiança que, aparentemente, a federação nigeriana não quer assumir.

A decisão da federação está, no entanto, a ser alvo de muitas críticas, tendo alguns ex-internacionais nigerianos como Azubuike Egwuekwe e Ifeanyi Udeze, bem como Tijani Babangida (presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais da Nigéria), Austin Popoe (Secretário-geral da Associação Nacional de Futebolistas Profissionais da Nigéria) e outros stakeholders, protestado.

"Os nigerianos não deveriam ter o direito de escolher ou demitir um treinador da seleção", disse, por exemplo, Egwuekwe ao "Sunday PUNCH".

A uma rádio, conforme noticiou a Agência France-Presse, Ibrahim Gusau, presidente federativo, anunciou sábado a auscultação dos adeptos com o intuito de "perceber a opinião dos nigerianos". "Já tivemos selecionadores estrangeiros de outros países. Talvez não tenhamos encontrado a pessoa certa, caberá ao público decidir se Peseiro deve ficar ou partir", acrescentou o dirigente.

A questão é, no entanto, ainda mais insólita, porque, e ainda de acordo com a AFP, por trás desta ideia estão os problemas financeiros da federação da Nigéria. É que a sondagem aos adeptos será feita através de chamadas telefónicas... pagas! A verba angariada, ou parte, reverterá para os cofres da entidade que paga cerca de 64 mil euros mensais (70 mil dólares) - ou deveria, já que segundo as últimas informações o selecionador tem ordenados em atraso...