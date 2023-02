Ex-FC Porto Luís Mata pode mudar de clube na Polónia

Lateral de 25 anos está em final de contrato com o Pogon Szczecin e o Zaglebie Lubin, também da Polónia, está atento.

O português Luís Mata é alvo do Zaglebie Lubin, equipa que ocupa o 14.º lugar do campeonato polaco, sabe O JOGO. O lateral, de 22 anos, representa o Pogon Szczecin há três temporadas e termina contrato em junho.

No Pogon Szczecin, que é o quinto classificado na Polónia, o jogador formado no FC Porto soma mais de 70 jogos. Por duas vezes terminou no pódio daquela liga.