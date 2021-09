Ex-FC Porto e V. Setúbal estava livre no mercado e é apresentado na Noruega

Podstawski, à esquerda, com o agente Rodrigo Carvalho

Tomás Podstawski assinou contrato com o Stabaek.

Tomás Podstawski, médio português de 26 anos, é reforço do Stabaek, do principal escalão da Noruega, tendo assinado contrato até ao próximo dia 31 de dezembro, altura em que termina o campeonato.

O jogador encontrava-se livre no mercado após terminar a ligação aos polacos do Pogon Szczecin, clube que representou desde 2018/19. V. Setúbal e FC Porto (escalões de formação e equipa B) compõem o percurso do jogador.

O Stabaek ocupa atualmente o 16º e último lugar do campeonato da Noruega após 19 jornadas realizadas.