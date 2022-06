Ex-Estoril termina contrato no Azerbaijão e fica livre no mercado

Hugo Basto terminou contrato com o Netchi, do Azerbaijão

Hugo Basto está de saída do Netchi, que terminou no segundo lugar a Liga azeri, após terminar contrato com o clube.

O central de 29 anos participou em dez jogos no emblema do Azerbaijão, que garantiu a qualificação para a segunda pré-eliminatória da Conference League, passando a ser um jogador livre no mercado.

Com formação dividida entre Boavista e FC Porto, Hugo Basto rumou ao Netchi no verão passado, após ajudar o Estoril a sagrar-se campeão da II Liga e a regressar à Liga Bwin.

Na carreira, o português conta com passagens pelo Varzim, Braga B, Arouca e Chaves, antes de rumar a Cascais em 2020.