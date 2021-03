Ex-Benfica lembra discussão com Sá Pinto no Vasco: "Não és meu pai para falar assim"

Fellipe Bastos recorda episódio de alta tensão com o treinador português.

A passagem de Fellipe Bastos pelo Benfica foi discreta, mas, no Vasco da Gama, afirmou-se como uma das principais figuras da equipa. Na última época pelo emblema do Rio de Janeiro, trabalhou com o português Ricardo Sá Pinto, mas a relação entre ambos azedou.

Em entrevista ao Globoesporte, o médio de 31 anos recordou o episódio que criou tensão com o treinador luso, que aconteceu depois de ter sido barrado à entrada para o estádio do Vasco, por lhe ter sido diagnosticada a infeção com covid-19 dias antes.

"No dia seguinte, ele [Sá Pinto] chamou-me ao gabinete, para conversar comigo. Disse: 'Sabes que podes ficar fora de qualquer jogo que eu escolher'. Respondi: 'Claro, o senhor é o treinador e escolhe. É uma coisa que temos de acatar'. Aí ele começou a exaltar-se e a falar alto: 'Tens que me respeitar como treinador'. Eu disse: "Respeito-te como treinador, mas não precisas de falar alto. Só estamos os dois na sala, estamos a conversar'. Ele: 'Mas tens que acreditar na minha palavra'. Eu disse que achava muito estranho o que aconteceu. Estava autorizado para jogar na Argentina e, sete dias depois no Brasil, já não estava", começou por relatar Fellipe Bastos, a que se seguiu uma alegada reação mais "explosiva" de Sá Pinto:

"Aí ele ficou possesso, começou a falar alto, gritar... Quando pôs o dedo na minha cara, eu disse: 'Eu respeito-te como treinador, mas não és meu pai para falar assim comigo. Então fala baixo e podemos conversar normalmente. Ele falou mais alto, exaltámo-nos e discutimos. Aí eu saí da sala, e ele disse: 'Vais treinar afastado'", explicou o experiente médio, que em Portugal também atuou pelo Belenenses.

Sá Pinto esteve ao leme do Vasco da Gama entre o início de outubro e o final de dezembro de 2020. Já depois da saída do técnico português, o clube não conseguiu evitar a descida à Série B do futebol brasileiro. Fellipe Bastos por sua vez, deixou o emblema vascaíno e procura clube.