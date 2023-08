Ex-Benfica João Ferreira vai jogar na Serie A

Lateral direito foi emprestado pelo Watford à Udinese.

Mais um português na Udinese: João Ferreira foi emprestado pelo Watford e junta-se a Beto, Domingos Quinas e Vivaldo Semedo.

O lateral direito, de 22 anos, foi contrato pelos ingleses em janeiro da época passada e fez apenas cinco jogos (um golo). Segue agora para Itália.

Formado no Benfica, por quem se estreou na equipa principal - fez cinco jogos -, João Ferreira jogou no Rio Ave e no V. Guimarães cedido pelo Benfica antes de se mudar em definitivo para o Watford, da segunda divisão de Inglaterra.