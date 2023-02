Ex-Benfica, ex-FC Porto e dois portugueses candidatos ao melhor 11 de 2022 da FIFPro

João Cancelo entre os melhores defesas, Cristiano Ronaldo entre os melhores avançados. Enzo candidato a melhor médio, numa lista com 26 elementos

Cristiano Ronaldo e João Cancelo estão entre os candidatos para o melhor onze de 2022. A dupla faz parte da lista de restrita de 26 da FIFA e da FIFPro, a organização que junta todos os futebolistas profissionais do planeta.

O jogador do Bayern de Munique é um dos oito defesas nomeados, enquanto o atleta do Al Nassr aparece como um dos sete melhores avançados.

Enzo Fernández, antigo jogador do Benfica, é um dos oito médios nomeados, tal como Casemiro, que passou pelo FC Porto.

O melhor onze do ano passado será anunciado no próximo dia 27 de fevereiro, na gala dos prémios The Best.

