Ex-Benfica desfaz-se em elogios a Abel Ferreira: "Até para a seleção falam nele..."

Amaral, antigo médio que representou o Benfica entre 1997 e 1998, desfez-se esta quinta-feira em elogios a Abel Ferreira, treinador português que sagrou-se ontem campeão brasileiro ao serviço do Palmeiras.

"O Abel, sem dúvida, é um dos melhores treinadores que passaram pelo Palmeiras, com respeito por todos os que passaram [pelo clube]. Foi um treinador que chegou desacreditado, ninguém sabia quem era, ganhou a Libertadores e só não conseguiu chegar à final da Taça do Brasil por erros humanos... O Abel era água, virou vinho. Hoje, todo o mundo fala nele, até para a seleção brasileira", começou por afirmar, em declarações ao UOL Sports.

O antigo médio brasileiro revelou ainda como foi a sua primeira interação com o técnico português: "Tive a oportunidade de conhecer o Abel na inauguração da sala de troféus do Palmeiras. Não o conhecia. Ele disse: 'Era muito miúdo quando jogavas no Benfica'. Fiquei muito feliz pelo carinho que ele demonstrou. Ele disse que eu tinha de aparecer mais no Palmeiras para conversar. Fiquei feliz, dei-lhe os parabéns e disse: 'Você chegou num clube com muita pressão e, com a sua simplicidade, conseguiu [triunfar]'", recordou.

Em jeito de conclusão, Amaral proclamou que Abel Ferreira é um "exemplo para vários treinadores": "Ele é educado, sabe falar português correto, apesar de às vezes a gente não o entender, mas é português correto. Se o Palmeiras perder o Abel, vai perder o plantel. O Abel conseguiu resgatar muitos jogadores, como o próprio Scarpa, reinventou o Mayke e lançou o Endrick no momento certo".