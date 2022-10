Ex-Benfica alvo de racismo em jogo na Escócia

Jair Tavares reagiu desiludido nas redes sociais

O luso-cabo-verdiano Jair Tavares, que no final da temporada passada deixou o Benfica para jogar no Hibernian, da Escócia, foi alvo de um alegado insulto racista vindo das bancadas, na partida de terça-feira entre Dundee United e Hibernian, da sétima jornada da liga escocesa.

Jair, que entrou aos 77 minutos de jogo, pareceu ter sido alvo das palavras de um adepto, que quando o ex-Benfica corria para ir buscar a bola e repô-la em jogo, disse: "Preto desgraçado".

O jogador partilhou através das redes sociais as imagens do momento, que aconteceu nos minutos finais do Dundee-Hibernian.

"Quase em 2023 e continuo a abanar a cabeça, o tempo passa e nada muda. Esta merda deve acabar!!! Coisa triste de ouvir, mas continuamos fortes", escrever o jogador.