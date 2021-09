Ex-árbitro espanhol: "Expulsão de Félix? Deveria ter visto vermelho direto"

Ao minuto 78' do duelo entre Atlético Madrid-Athletic Bilbao, referente à quinta jornada da La Liga, João Félix recebeu uma ordem de expulsão (via acumulação de amarelos) por ter chamado "louco" ao árbitro do encontro, Gil Manzano.

Em discórdia com a ação disciplinar de Gil Manzano sobre João Félix, expulso 16 minutos após entrar no Atlético Madrid-Athletic Bilbao, por ofensas, o ex-árbitro Iturralde González defendeu que o português deveria ter sido expulso diretamente, pelo que reprovou a decisão e, aliás, inferiorizou o soberania do juiz espanhol.

"Deveria ter visto cartão vermelho direto e não o segundo amarelo. Não podes ser considerado o número um de nenhum país nem ir a um Mundial se um jogador te diz na cara 'tu estás louco' e não o expulsas diretamente. Isso torna-te pequenino com muitas crianças a ver", afirmou Iturralde, ao jornal AS.

O avançado, suplente utilizado por Diego Simeone viu o segundo amarelo logo depos de ser admoestado pela falta cometida perto do meio-campo.