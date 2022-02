Everton terá feito oferta por jogador português mas não obteve resposta

De acordo com o "Sporx", Miguel Crespo também terá despertado interesse do Atlético de Madrid.

Miguel Crespo deixou o Estoril para rumar ao Fenerbahçe em setembro de 2021. Ao serviço do emblema turco, o médio português marcou um golo em 16 jogos disputados até ao momento.

De acordo com o "Sporx", o Everton terá feito uma proposta pelo jogador, não tendo obtido resposta do Fenerbahçe. Tudo terá acontecido quando os "toffees" equacionaram Vítor Pereira para o comando técnico, uma vez que o treinador estaria interessado na contratação do médio de 25 anos.

Ainda segundo as mesmas informações, o Atlético de Madrid também terá feito uma oferta por Miguel Crespo. O objetivo do emblema "colchonero" seria obter os serviços do médio por empréstimo, com uma opção de compra de aproximadamente 11 milhões de euros.