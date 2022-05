Everton Ribeiro confia em Paulo Sousa: "Temos tudo para fazer um grande ano"

Capitão do Flamengo desvaloriza as muitas críticas que o treinador português tem recebido

O início de Paulo Sousa no Flamengo não está a ser um mar de rosas. O técnico português tem recebido várias críticas, mas Everton Ribeiro, capitão do Mengão, continua a confiar que o ano de 2022 será de sucesso.

"Temos tudo para fazer um grande ano com Paulo Sousa. Ele cobra muito e nós temos de melhorar e levantar a cabeça para vencer já o próximo jogo. No Flamengo existe esta pressão e sabemos que só com vitórias é que as coisas vão melhorar", afirmou o extremo canhoto, em declarações ao GloboEsporte.

Paulo Sousa soma 24 jogos, 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas.