Everton Cebolinha assiste e Vítor Pereira fica em vantagem na final do Carioca

Flamengo bateu Fluminense, por 2-0, e garantiu vantagem para o encontro da segunda mão. Golos surgiram na segunda parte

Em mais uma discussão de um título, o Flamengo entrou da melhor forma. A equipa de Vítor Pereira recebeu e bateu o rival Fluminense, por 2-0, na primeira mão da final do Campeonato Carioca.

Everton, ex-jogador do Benfica, assistiu para o primeiro golo, marcado por Ayrton Lucas, aos 51 minutos. Aos 70, foi a vez de Pedro faturar.

A segunda mão da final do Campeonato Carioca joga-se no próximo dia nove de abril. Vítor Pereira procura o primeiro título no comando do Flamengo.