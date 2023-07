Evangelista volta a não ganhar e Góias continua em zona de descida

Armando Evangelista, treinador do Goiás

Empate sem golos diante do Atlético de Mineiro, em casa. Equipa do antigo técnico do Arouca a um ponto de um lugar de manutenção

O Góias, de Armando Evangelista, voltou a não ganhar no Brasileirão. Em casa, a equipa empatou sem golos diante do Atlético Mineiro.

Foi a quarta jornada seguida sem qualquer vitória para Evangelista, que arrancou a sua aventura brasileira com triunfo. O Góias está no primeiro lugar de descida, a um ponto de um posto de manutenção.