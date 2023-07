Evangelista leva a melhor sobre Pepa e Goiás regressa às vitórias

Depois de três jogos sem vitórias, o Goiás venceu na visita ao Cruzeiro.

O Goiás, treinado por Armando Evangelista, venceu este domingo por 1-0 em casa do Cruzeiro, de Pepa, regressando às vitórias no Brasileirão, em jogo da 16.ª jornada.

Depois de duas derrotas frente ao Coritiba (1-2) e Santos (3-4) e de um empate com o Atlético Mineiro (0-0), o Goiás voltou a saborear três pontos graças a um golo solitário de João Magno, aos 28 minutos.

Com a vitória, a equipa de Evangelista segue na primeira posição acima da zona de despromoção (16.ª), com 15 pontos, mais um do que o Bahia (17.º), orientado por Renato Paiva. Já o Cruzeiro é 11.º classificado, com 22.