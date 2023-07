Evangelista em má fase no Brasil: "Aqui ninguém vai atirar a toalha ao chão"

Goiás voltou a não vencer e continua em zona de descida no Brasileirão.

O Goiás empatou sem golos na receção ao Atlético Mineiro, para a jornada 15 do brasileiro, e vai em quatro jogos sem vencer no campeonato brasileiro. A equipa perdeu a hipótese de deixar a zona de descida, mas Armando Evangelista promete luta nas batalhas que se seguem.

"Aqui no Goiás ninguém vai atirar a toalha no chão. Dentro do jogo ou no campeonato. É desta forma que vamos continuar. Apesar das diferenças para outras equipas, precisamos de ser mais organizados, concentrados, unidos e disciplinados. Assim, acho que podemos equilibrar. Estou convencido de que os jogadores estão a entregar-se ao trabalho. São incansáveis e podemos fazer uma segunda volta melhor", afirmou após o encontro.

"Foi um jogo muito disputado. Tivemos pela frente uma equipa com qualidade. Parece-me que, dentro das oportunidades, as melhores foram para o Goiás. Não me recordo de nenhuma oportunidade do nosso adversário, mas poderia dizer quatro ou cinco do Goiás", disse sobre o encontro.

O Goiás é 17.º classificado, com 12 pontos, a um do Bahia, primeira equipa acima da linha de água.