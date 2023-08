Evangelista critica árbitro após empate do Goiás: "Custa a entender... Não viu ou fez vista grossa?"

O treinador português criticou a arbitragem após o empate caseiro do Goiás com o Athletico Paranaense (1-1), no jogo que fechou a 20.ª jornada do campeonato brasileiro.

O Goiás, equipa orientada pelo português Armando Evangelista, empatou na segunda-feira na receção ao Athletico Paranaense 1-1, no jogo que encerrou a 20.ª jornada do campeonato brasileiro.

O conjunto do Paraná adiantou-se ainda na primeira parte através de Vítor Roque, aos 39 minutos, mas a equipa de Goiânia igualou já na reta final do encontro, por intermédio de Alesson, aos 81.

Após a partida, o técnico português criticou a arbitragem, reclamando de uma grande penalidade por assinalar e de um lance de golo invalidado.

"Ainda não consegui entender o que se passa. Um lance de possível penálti e um lance em que foi golo. Fomos penalizados duas vezes e custa a entender. É mais do mesmo. Custa a entender também um lance no segundo tempo em que o João Magno foi agarrado dentro de área e o VAR não viu. Não viu ou fez vista grossa?", questionou, em conferência de imprensa.

No caso do lance que envolve o avançado do Goiás, o próprio clube fez questão de mostrar o momento nas redes sociais, lamentando na publicação: "Contra tudo e contra todos! -2 pontos".

Apesar ter somado o sétimo encontro consecutivo sem perder para o campeonato, a formação de Armando Evangelista continua ainda próxima da zona de descida, tendo, com este empate, chegado aos 23 pontos, apenas mais dois do que o Santos, 17.º e primeira equipa situada abaixo da linha de água.

