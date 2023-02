Estudo CIES: português eleito o quinto melhor driblador do Mundo

Rafael Leão surge apenas atrás de Filip Kostic (quarto), Kevin de Bruyne (terceiro), Vinícius Júnior (segundo) e Ousmane Dembélé, o único jogador do planeta com pontuação máxima. Ranking dividido entre jogadores ofensivos e defensivos

Rafael Leão, avançado português do Milan, foi eleito pelo CIES (Observatório do Futebol) como o quinto melhor driblador do planeta. O ranking foi dividido entre jogadores ofensivos e defensivos e, no primeiro parâmetro, o luso está muito perto do topo.

O internacional português ficou apenas atrás de Filip Kostic (quarto), Kevin de Bruyne (terceiro), Vinícius Júnior (segundo) e Ousmane Dembélé, o único jogador do planeta com pontuação máxima (100).

O ranking foi construído com base em alguns critérios fundamentais: dribles completados, cruzamentos, tempo de jogo e nível/dificuldade dos encontros. Dembélé, do Barcelona, é o único a chegar aos 100, a pontuação máxima, sendo que ninguém chega aos 99 e apenas Vinícius (98,7) e De Bruyne (98,4) passam a barreira dos 98.

O top 100 conta com mais portugueses, como Jota (91,3), Bernardo Silva (91,2), Bruno Fernandes (90,0) ou Galeno (88,3).