Estudo CIES: português eleito o melhor driblador entre os jogadores defensivos

João Cancelo supera a concorrência de Trent Alexander-Arnold (segundo) e Javi Galán (terceiro). Pedro Porro eleito o quarto melhor e Nuno Tavares, do Marselha, o nono

João Cancelo foi eleito pelo CIES (Observatório do Futebol) o melhor driblador do planeta, entre os jogadores do primeiro terço do campo. O ranking foi dividido entre jogadores ofensivos e defensivos e, no segundo parâmetro, o luso está no topo.

Com uma pontuação de 87,7, o português superou a concorrência de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool (86,7), e de Javi Galán, do Celta de Vigo (86,6). Pedro Porro (86,1) surge em quarto e Nuno Tavares quase que fecha o top 10 em nono (82,6).

O ranking foi construído com base em alguns critérios fundamentais: dribles completados, cruzamentos, tempo de jogo e nível/dificuldade dos encontros.

Diogo Dalot (80,0), João Mário (77,9), Cédric Soares (76,0), Mário Rui (73,8), Sequeira (73,3) e Thierry Correia (72,6) são os outros portugueses que aparecem no top 100.

Entre os jogadores ofensivos, no ranking do mesmo CIES, destaque para o quinto lugar de Rafael Leão.