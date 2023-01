Apenas quatro minutos depois de entrar em campo, ex-Benfica marcou um golaço na estreia pelo Estugarda.

Gil Dias necessitou de apenas quatro minutos em campo para se estrear a marcar pelo Estugarda. Pouco tempo depois de ver consumada a transferência do Benfica para o clube da Bundesliga, o português entrou aos 82 minutos do encontro em casa do Paderborn, a contar para a Taça da Alemanha, e empatou o jogo quatro minutos depois.

O Estugarda estava a perder desde o minuto 4.