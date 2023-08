Estreia de sonho para André Vidigal no Stoke City: bis em cinco minutos

Extremo português marcou dois dos quatro golos da vitória do Stoke City diante do Rotherham (4-1), no arranque do Championship.

André Vidigal, extremo português que trocou o Marítimo pelo Stoke City neste mercado, teve este sábado uma estreia de sonho na segunda divisão inglesa, precisando apenas de cinco minutos para bisar na goleada caseira da equipa frente ao Rotherham (4-1), na jornada inaugural do Championship.

Depois do golo inaugural de Ki-Jana Hoever, aos cinco minutos, Vidigal aumentou a vantagem do Stoke aos 45+3 minutos e, cinco minutos depois, bisou, trazendo ainda mais conforto aos homens da casa.

Na segunda parte, o Rotherham ainda reduziu para 3-1 aos 46 minutos, por Lee Peltier, mas ficou reduzido a dez unidades aos 69', após expulsão por acumulação de cartões amarelos do médio português Cafú, sofrendo outro golo antes do apito final, este marcado por Jacob Brown (90').