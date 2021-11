Estreia de Crespo a marcar dá a vitória no dérbi a Vítor Pereira

Médio contratado ao Estoril marcou aos 90'+4' em casa do Galatasaray

O médio Miguel Crespo, que o Fenerbahçe veio contratar ao Estoril, apontou este domingo o golo do sensacional triunfo da equipa treinada por Vítor Pereira no dérbi de Istambul, em casa do Galatasaray. O remate fatal foi apontado já em tempo de compensação, aos 90'+4'.

Mesut Ozil tinha apontado o primeiro tento do Fenerbahçe (31'), depois do Gala ter aberto o ativo por Akturgoglu (16'). O médio alemão tem sido notícia constante na Turquia por, alegadamente, ter uma má relação com o treinador português.

O Fenerbahçe já não vencia há quatro jornadas e é agora quinto da tabela na Turquia.