Estreia amarga para José Peseiro no comando técnico da Nigéria

Nigéria, após a derrota com o México

Super Águias perderam com o México (1-2) em particular

José Peseiro teve esta quarta-feira uma estreia amarga no comando técnico da Nigéria, que perdeu por 1-2 num particular com o México, disputado nos Estados Unidos.

A formação mexicana foi quem começou melhor a partida, abrindo o marcador ao 12, por intermédio de Santiago Giménez. A resposta nigeriana chegou na segunda parte, aos 54, com Cyriel Dessers a estrear-se a marcar pela seleção.

Dois minutos depois, Troost-Ekong foi alvo de uma infelicidade, cometendo um auto-golo que viria a determinar a derrota da Nigéria.

José Peseiro ainda terá outro particular com o Equador no dia 3 de junho, antes de defrontar a Serra Leoa e a Mauritânia a contar para a qualificação à CAN'2023, respetivamente, nos dias 9 e 12.