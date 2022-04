Estreia amarga para Beto no Helsingfors

Guarda-redes português foi titular pelo Helsingfors no duelo da primeira jornada da liga da Finlândia e não evitou a reviravolta do SJK (2-1) nos minutos finais do encontro

Depois de várias temporadas nos grandes palcos europeus, Beto estreou-se este sábado, aos 39 anos, pelos finlandeses do Helsingfors.

Titular na baliza da equipa orientada pelo compatriota Bernardo Tavares, o veterano guarda-redes sofreu dois golos nos derradeiros minutos (85' e 90'+1') do encontro, o primeiro deles de penálti, e não conseguiu evitar a reviravolta do SJK, que anulou o golo do espanhol Pipe Sáez (75') para entrar a vencer no campeonato finlandês.