"Estou preocupado com a relação entre ​​​​​​Simeone e João Félix. Acho que há mais coisas ali"

Paulo Futre falou da relação entre treinador argentino e avançado português a propósito do afastamento do Atlético de Madrid da Liga dos Campeões antes ainda da fase de grupos estar concluída

"Estou preocupado com a relação entre eles Simeone e João Félix. Acho que há mais coisas ali", disse Paulo Futre no programa espanhol El Larguero, momentos depois do Atlético de Madrid empatar em casa com o Bayer Leverkusen e despedir-se da edição 2022/23 da Liga dos Campeões.

"Comecei por achar que fosse um castigo, algo de uma relação de pai e filho. Mas agora estou preocupado. Pensava que o João Félix tivesse dito algo, que não treinava, mas parece-me que não", acrescentou o antigo jogador colchonero.

Na ressaca do empate de quarta-feira, Futre abordou ainda o penálti falhado por Carrasco no último lance do jogo. "Pensei que João Félix ia pegar na bola e marcar o penálti", antes de pegar nesse episódio para falar do futuro do português no Atlético de Madrid. "Não sei o que se vai passar em janeiro, mas disse-lhe que tem de dar tudo e trabalhar mais que nunca, de certeza que vai ter uma oportunidade", concluiu.