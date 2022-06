Vitinha: "Estou a sair da melhor temporada com o FC Porto..."

Declarações do internacional português ao site oficial do PSG, no dia em que é anunciado como reforço dos parisienses

Que tipo de jogador é Vitinha: "Não gosto de falar muito de mim, prefiro que as pessoas me vejam jogar e depois decidam sobre mim. Mas sou bastante técnico, gosto do jogo bonito, e jogo especialmente para os meus companheiros de equipa, quero sempre dar o meu melhor para ajudar a equipa tanto quanto possível. Sou ofensivo, gosto de criar, e de ligar a equipa."

Descrição da personalidade: "Penso que sou bastante maduro para a minha idade. E sou uma pessoa brincalhona e sou muito próximo da minha família. Sou um bom comunicador e dou-me bem com todos."

O momento certo para a transferência? "É sempre a altura certa para vir aqui! Mas sim, estou a sair da minha melhor temporada com o FC Porto, ganhei títulos e consegui tornar-me um internacional português, o que foi um sonho para mim. Quero continuar a progredir, e quero fazê-lo aqui para continuar a ganhar títulos".

Objetivos: "É um desafio muito grande para mim e estou ansioso por isso. A Ligue 1 é uma liga dura, onde as equipas são fortes e sólidas. Vou tentar jogar o futebol que conheço e ajudar a equipa tanto quanto possível a alcançar os seus objetivos."