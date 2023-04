"Estes jogos são especiais, queremos sentir-nos vivos"

Declarações de Jota após colocar o Celtic na final da Taça da Escócia

Que análise faz ao jogo e ao golo que marcou para colocar o Celtic na final da Taça? "Estou muito satisfeito com a vitória e com o golo. Os rapazes deram tudo para conseguirmos este triunfo e atingirmos a final da Taça. Estou ,uito entusiasmado com tudo o que está a acontecer no clube neste momento. São sempre especiais estes jogos, os dérbis com o Rangers, são os mais emocionantes e queremos sentir-nos vivos. Queremos dar o melhor de nós. O golo é sentir o momento e aparecer no sítio certo para marcar."

Como foi comemorar junto dos adeptos depois de marcar? "Uma grande emoção, mas resultou de muito trabalho, de grande unidade, antes houve quem tivesse de roubar a bola e cruzar para mim. Temos um grande grupo."

Está orgulhoso da equipa que, estando habituada a jogar ao ataque, hoje teve também de saber defender? "Mostrámos que sabemos fazer o que é preciso quando não temos a bola, temos de lutar e defender, gostamos de atacar, é o nosso estilo de jogo mas não podemos fazê-lo sempre."

Este ano pode ganhar a Liga e a Taça, previa estar perto dessas duas conquistas no início da temporada? "Como jogador do Celtic ambicionamos sempre todos os troféus e trabalhámos para isso desde o início da época. Estamos a colher os frutos que semeámos no início da temporada."