Esteghlal sai em defesa de Sá Pinto: "Foi insultado pelos adjuntos do adversário"

Treinador português do Esteghlal, do Irão, foi expulso este domingo no triunfo fora de casa frente ao Gol Gohar, por 2-1.

Ricardo Sá Pinto foi expulso de forma polémica no domingo, na vitória por 2-1 do Esteghlal sobre Gol Gohar, a contar para a sétima jornada da Liga do Irão, tendo mesmo de ser agarrado para deixar o campo.

Mais tarde, a assessoria de imprensa do técnico garantiu que Sá Pinto foi expulso sem justificação, tendo sido alegadamente provocado por adjuntos adversários, situação para a qual "já tinha alertado há dois dias" e que "já no jogo anterior" teria acontecido.

Esta segunda-feira, Bijan Taheri, team manager do Esteghlal, saiu em defesa do técnico português, reforçando em conferência de imprensa que Sá Pinto terá mesmo sido alvo de insultos xenófonos.

"Sá Pinto esteve calmo todo o jogo e quase nem se levantou do banco. O jogo estava tranquilo, até ao momento em que o árbitro apitou um penálti a nosso favor. O banco de suplentes deles, com jogadores e treinadores, protestou com o árbitro e depois vieram para cima do nosso banco. O conflito começou assim", começou por relatar.

Antes do jogo, o senhor Sá Pinto esteve a falar calmamente com o treinador adversário. Mas foi insultado pelos adjuntos dele nessa altura. Chegaram ao pé de Sá Pinto e gritaram na cara dele: 'O que estás aqui a fazer? Não és daqui'. Sá Pinto está num país que não é o dele, será justo falar com ele desta forma?", questionou o dirigente.

Taheri acrescentou que o Esteghlal vai recorrer da expulsão e avançar com uma queixa oficial contra os elementos da equipa técnica do Gol Gohar que alegadamente insultaram o técnico português.

O emblema orientado por Sá Pinto partilha a liderança da Liga iraniana com o Persepolis, que tem um jogo a menos.